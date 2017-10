Che tonfo per il Manchester United! Vince l'Huddersfield 2-1, Mourinho scivola a -5 da Guardiola

Dopo la vittoria in trasferta sul Benfica, il Manchester United cade sul difficile campo dell'Huddersfield, sconfitta che lascia semaforo verde al Manchester City di Guardiola che è sempre più capolista in classifica con un +5 sui diretti rivali. Un vero e proprio tonfo per la squadra di Mourinho che non riesce ad esprimere il proprio calcio contro i terriers, che mettono in serie difficoltà i Red Devils dal primo all'ultimo minuto. Vuoi un po' di stanchezza, vuoi le assenze, lo United può dire di aver avuto degli alibi, ma gli ultimi match in campionato lasciano qualche crepa sul modo di giocare del Manchester United che sembra molto più disunito rispetto all'inizio di stagione. Basterà il rientro di Ibrahimović e il possibile arrivo di Özil (a gennaio) per tenere il passo della corazzata City?

Cronaca

Trasferta ostica per lo United, lo si vede sin dalle prime battute con l'asfissiante pressing degli uomini di Wagner, oltre ad una fase difensiva che lascia poco spazio alla linea di trequarti dei Red Devils. Al 6' arriva comunque la prima occasione per gli ospiti, anche se il sinistro di Lukaku non impensierisce più di tanto Lössl. Quando può, la squadra di casa spinge con grande volontà, e al 28' arriva il vantaggio con la rete di Mooy che realizza in tap-in dopo la deviazione di de Gea sulla conclusione di Ince, tutto nato da una letale palla persa di Mata sulla trequarti. La reazione non arriva, anzi, c'è il secondo gol dell'Huddersfield Town che colpisce - questa volta - con Depoitre che approfitta del mancato intervento del neo entrato Nilsson Lindelöf (al posto dell'infortunato Jones), prima di dribblare de Gea e depositare in rete il 2-0. Solo nel finale si risveglia il Manchester United, ma Lingard e Matić non trovano la porta di Lössl.

In avvio di ripresa Mourinho inserisce, subito, Rashford e Mkhitaryan, giocandosi così tutti i cambi a propria disposizione. Il Manchester United non sembra però dare l'impressione di poter rimontare e l'Huddersfield cerca di colpire in velocità, puntando al gol del 3-0. Solo al 78' il match è riaperto: Lukaku conquista un pallone sulla destra, cross sul secondo palo dove si presenta Rashford che di testa batte Lössl da posizione ravvicinata. È forcing, ovviamente, nel finale di gara ,ma tutta la squadra di casa erge un muro davanti alla porta, conquistando così un prestigiosissimo successo contro la banda di Mourinho.

La statistica

2 - Era dal 23 Ottobre 2016 che il Manchester United non subiva due reti nel primo tempo. La partita era Chelsea-Manchester United, con la squadra di Mourinho che perse 4-0 a Stamford Bridge (1' Pedro, 21' G.Cahill, 62' Hazard, 70' Kanté).

Il Tweet

Lui [Mourinho] ha passato l'intero pomeriggio sotto la pioggia, ma i suoi giocatori non sono riusciti ad evitare la sconfitta n° 150 del Manchester United nella propria storia in Premier League...

Il migliore

Aaron MOOY - L'australiano è stato l'ago della bilancia nella sfida contro lo United, con tante ripartenze che hanno sfiancato la fase difensiva degli ospiti. Suo il gol che apre il risultato, suo l'intervento in recupero su Mata che ha dato il là al contropiede.

Il peggiore

Juan MATA - In carriera ha deciso tante partite in favore della propria squadra, questa volta però lo spagnolo risulta dannoso per il Manchester United. Poche idee in campo, gioca confinato sulla fascia destra in attesa di qualche pallone che non arriva. Cerca poco i compagni, mai una conclusione verso la porta. Suo, inoltre, l'errore, che regala all'Huddersfield Town il gol del vantaggio.

Tabellino

Huddersfield Town-Manchester United 2-1

Huddersfield Town (4-2-3-1): Lössl; T.Smith, Zanka Jorgensen, Schindler, Löwe; Hogg, D.Williams; T.Ince (90+3 Malone), Mooy, Kachunga (39' van La Parra); Depoitre (70' Mounié). All. David Wagner

Manchester United (4-2-3-1): de Gea; A.Valencia, Jones (23' Nilsson Lindelöf), Smalling, A.Young; A.Herrera, Matić; Mata (46' Mkhitaryan), Lingard, Martial (46' Rashford); R.Lukaku. All. José Mourinho

Marcatori: 28' Mooy (H), 33' Depoitre (H); 78' Rashford (M)

Arbitro: Lee Mason

Ammoniti: 8' T.Smith, 8' Martial, 9' Schindler, 60' A.Young, 66' Mooy, 79' D.Williams

Espulsi: nessuno