Cleverley gela l'Arsenal al 92': il Watford batte 2-1 in rimonta i Gunners

L'Arsenal di Arsene Wenger, come spesso gli capita, fa harakiri e perde una partita che aveva in pugno fino al 70'. Il Watford vince 2-1 al 92', in rimonta, grazie al gol di Cleverley. I Gunners erano passati in vantaggio nel primo tempo con Mertesacker ma hanno subito la rimonta da parte della squadra di Marco Silva con il rigore segnato da Deeney, per fallo di Bellerin su Richarlison, e con il rocambolesco gol di Cleverley nel finale. Con questo successo il Watford di prende il quarto posto, dietro le due squadre di Manchester e il Tottenham, mentre l'Arsenal resta fermo a quota 13 punti con Liverpool, Chelsea e Burnley.

La cronaca

Nel primo tempo l'unica vera emozione è proprio il gol dell'Arsenale con Mertesacker che di testa, da calcio d'angolo, ha portato in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa la partita si fa più frizzante con Iwobi e Ozil che si divorano il 2-0 tra il 64 e il 70'. Al 71' il Watford pareggia grazie al rigore procurato da Bellerin per fallo su Richarlsion e trasformato da Deeney. All'83' Capoue colpisce un palo clamoroso, e al 92' Cleverley gela i Gunners con un gol dopo una serie di batti e ribatti in area di rigore.

La statistica chiave

Gli errori di Iwobi e Ozil sono risultati letali per l'Arsenal che è stato punito severamente da un Watford che ha avuto il merito di crederci anche quando era sotto nel punteggio. Corsa, aggressività e fame di vincere per la squadra di Silva.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Richarlison- Il brasiliano fa impazzire la difesa dell'Arsenal per tutta la partita. Il classe '97 si guadagna il rigore che porta al pari il Watford ed entra in quasi tutte le azioni pericolose create dal Watford.

Il peggiore

Hector Bellerin- Il difensore classe 95' compie un intervento scellerato su Richarlison e permette al Watford di credere nella rimonta. Partita negativa per il prodotto della cantera del Barcellona

Il tabellino

Watford: Gomes, Kiko, Mariappa (63’ Carrillo), Britos, Holebas, Doucoure, Kabasele; Pereyra (80’ Capoue), Cleverley, Richarlison; Gray (63’ Deeney)

Arsenal: Cech, Koscielny (85’ Holding), Mertesacker, Nacho Monreal, Bellerin, Elneny, Xhaka, Kolasinac, Iwobi, Welbeck (61’ Ozil), Lacazette (68’ Giroud)

Reti: 39’ Mertesacker (A) ), 71’ Deeney (W), 92' Cleverley (W)

Ammoniti: Kabasele (W)