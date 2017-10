Conte: "Allenamenti troppo duri? Macché, abbiamo ridotto la preparazione!"

Le due sconfitte di fila in Premier League e il pareggio sofferto contro la Roma in Champions League hanno di nuovo messo sotto pressione il manager del Chelsea Antonio conte. Secondo la stampa inglese, alcuni dei giocatori dei Blues non sono affatto felici dei metodi di Conte e in particolare degli allenamenti troppo duri che sarebbero alla base dei continui infortuni. Le dure sedute di Conte nella scorsa stagione erano più facili da gestire senza gli impegni europei, ma ora loro carico di lavoro porta a pagare un pedaggio molto pesante. Il 48enne conte - scrive il Daily Mail - è molto meticoloso nella preparazione delle partite. Oltre a costringere i giocatori a test fisici impegnativi, Conte costringe i giocatori ad intense sessioni tattiche e video. Ma in giornata è arrivata la replica del tecnico salentino:

" Ognuno ha i suoi metodi. In ogni caso quest’anno abbiamo ridotto la nostra preparazione e questa può essere una delle ragioni dei nostri problemi attuali. Il programma è stato ridotto perché si gioca sempre e non è possibile allenarci come la scorsa stagione "

Conte ha fatto installare delle telecamere al campo di allenamento di Cobham e prima delle partita è solito parlare alla squadra davanti al video, un metodo che aveva frustrato anche le stelle del Manchester United sotto la gestione di Louis Van Gaal. Per tutta l'estate Conte si è lamentato di un organico troppo ristretto per affrontare al meglio il doppio impegno campionato-Champions, anche alla luce dei numerosi infortuni. Il Chelsea rischia di dover fare a meno per diverso tempo di David Luiz e Tiemoue Bakayoko, usciti malconci con problemi muscolari dopo la partita contro la Roma. Inoltre, N'Golo Kante e Victor Moses sono ancora fuori con problemi al bicipite femorale, lo stesso Alvaro Morata non è ancora al meglio della condizione. Il Chelsea tornerà in campo domani contro il Watford a Stamford Bridge, una partita da vincere a tutti i costi.