Conte: "Sarà una stagione difficile per il Chelsea ma non farò la fine di Mourinho"

È un Conte non proprio soddisfatto della performance dei suoi dopo la sconfitta contro l’Inter a Singapore, ma è fiducioso in vista dell’inizio di stagione che vedrà i blues opposti all’Arsenal nella Community Shield. Il primo obiettivo, detto in maniera ironica, è quello di non fare la stessa fine di Mourinho e Ranieri, esonerati l’anno dopo l’aver vinto la Premier League.

" Sappiamo che la prossima stagione sarà difficile e cercheremo di evitare quello che è successo a Mourinho all'inizio del 2015. Due anni fa il Chelsea è finito 10° e non può succedere di nuovo. Gli allenatori delle due precedenti squadre Campioni d'Inghilterra, Chelsea e Leicester, sono stati esonerati l'anno successivo "

Poi un commento sulla partita di Morata, titolare per la prima volta con la maglia del Chelsea...

" Morata? Ha appena iniziato ad allenarsi con noi. Ha una lunga strada da percorrere per arrivare a una condizione fisica importante e sincronizzarsi alla velocità del nostro stile di gioco. Sta lavorando molto bene e oggi ha fatto del suo meglio, ma ha ancora un sacco di miglioramenti da fare "