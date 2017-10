Conte: “Voglio restare al Chelsea; ritorno in Italia? Tutto falso”

Ci voleva la sua parola fine per placare definitivamente le voci di un addio clamoroso. Antonio Conte e quella nostalgia dell’Italia che non passa mai. Tutto falso, almeno stando alle sue parole direttamente dalla conferenza stampa londinese alla vigilia del match con il Crystal Palace:

" La mia famiglia è qui con me e non in Italia, tanto da frequentare la scuola qui. È importante scrivere la verità. Io ho concesso un’intervista, ma la traduzione è stata sbagliata. Ho solo detto che un giorno mi piacerebbe poter tornare in Italia. La mia posizione però è diversa e la conoscete. Ho ancora due anni di contratto qui e sono felice di lavorare con questo club e con i miei giocatori

"

Piccolo flash finale dedicato alle prossime sfide con Crystal Palace e con la Roma in Champions, con il Chelsea che spera in un recupero veloce di Morata e Kantè: “Spero di poter recuperare Alvaro per la Roma, mentre per Kantè c’è un problema al bicipite femorale e ne avrà per 20-25 giorni. Una grave perdita, dato che in rosa non abbiamo un giocatore con caratteristiche simili”.

Christian Travaini