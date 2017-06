Ecco il nuovo calendario, il Chelsea di Conte trova il Tottenham già alla seconda giornata

E' stato reso noto il calendario della Premier League 2017/2018 che inizierà il 12 agosto 2017 e terminerà il 13 maggio 2018. Inizio non proprio agevole per il Chelsea campione in carica, la squadra di Antonio Conte dopo il debutto 'morbido' a Stamford Bridge contro il Burnley già alla seconda giornata sarà di scena in casa del Tottenham.

Alla terza i Blues affronteranno in casa l'Everton, mentre alla quarta trasferta insidiosa in casa del Leicester. Alla quinta giornata, il 16 settembre, Chelsea impegnato in casa contro l'Arsenal. Alla settima invece, sempre in casa, altro big match contro il Manchester City. L'atteso confronto con il Manchester Utd di Jose Mourinho è invece in programma alla 13/a giornata, il 4 novembre.

Questa la prima giornata in programma il 12 agosto: Arsenal-Leicester City, Brighton-Manchester City, Chelsea-Burnley, Crystal Palace-Huddersfield Town, Everton-Stoke City, Manchester United-West Ham United, Newcastle United-Tottenham Hotspur, Southampton-Swansea City, Watford-Liverpool, West Bromwich Albion-AFC Bournemouth.