Edicola: 175 milioni di sterline più de Gea per Cristiano Ronaldo, Verratti addio al PSG

De Gea e 175 milioni di sterline per Cristiano Ronaldo

Se dalla Spagna fanno capire che la telefonata di Zinedine Zidane potrebbe non essere servita a molto e dalla Francia rilanciano le notizie dell’interesse del PSG per il portoghese, dall’Inghilterra è il Mirror a lanciare in prima pagina l’indiscrezione di un’offerta del Manchester United. I Red Devils avrebbero proposto al Real Madrid 175 milioni di sterline più il cartellino di David de Gea, storicamente obiettivo dei Blancos.

La nostra opinione: la pentola bolle sempre di più e, se dovessero essere vere le voci che parlano di un CR7 determinato non soltanto ad andarsene ma anche a tornare a Manchester, saremmo di fronte a un affare fatto o quasi. Detto ciò, restano ancora da chiarire dettagli che dettagli non sono. Prima di tutto non è da escludere che Florentino Perez faccia due conti e si decida a pagare la multa che spetterebbe a Cristiano Ronaldo. Perché sì, se il problema è quello e se il Real Madrid vuole davvero trattenere il proprio asso, non resta che accontentarlo...

Verratti dice addio al PSG

Siamo ormai ai titoli di coda. Se la settimana scorsa pareva poter rappresentare un rallentamento nella trattativa tra Marco Verratti e il Barcellona, quella che si sta aprendo dovrebbe essere quella della riapertura. Le parole del centrocampista stanno infatti facendo il giro del mondo e il suo desiderio di lasciare Parigi sbandierato ai quattro venti costringerà la dirigenza transalpina a lasciarlo partire. A meno che non sia davvero l’eventuale arrivo di Andrea Belotti a convincerlo a restare...

La nostra opinione: non sarà facile andare a Parigi e trattare con uno dei club più ricchi al mondo per Verratti, ma lo strappo questa volta non pare ricucibile con un ritocco all’ingaggio come sperano i dirigenti del PSG. E, francamente, pensare che il centrocampista rinunci al Barcellona perché rassicurato dall’arrivo del connazionale Belotti pare difficile da credere.

Juventus: se parte Dani Alves, c'è De Sciglio

Stando all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juventus si sta guardando attorno dopo le ultime settimane difficili con Dani Alves. Se è vero che il brasiliano potrebbe riunirsi con Pep Guardiola a Manchester, i bianconeri hanno già pronto il piano-b. Si tratta di quel Mattia De Sciglio da sempre gradito alla Juventus. Il problema? Trovarsi d’accordo con il Milan per la valutazione del cartellino.

La nostra opinione: da tempo si parla dell’interessamento dei bianconeri per l’esterno del Milan, semmai bisogna capire se la Juventus abbia le qualità necessarie per rigenerare un giocatore da tempo ben lontano dallo smalto degli esordi. E che, nemmeno nei giorni migliori, poteva avvicinarsi alla classe di Dani Alves. Siamo sicuri che potrebbe bastare?