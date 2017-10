Il Leicester esonera Craig Shakespeare dopo 6 punti in 8 giornate

6 punti in 8 giornate ed una sola vittoria nelle ultime 10 partite: sono questi numeri ad aver provocato l'esonero di Craig Shakespeare dalla panchina del Leicester. Lui stesso era subentrato lo scorso febbraio a Claudio Ranieri, che era stato accompagnato alla porta nonostante fosse campione in carica. Finora in stagione il Leicester ha vinto una sola partita contro il Brighton, fatale la sconfitta di lunedì sera contro il West Bromwich. Non è ancora stato nominato un successore.