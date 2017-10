Il Liverpool sbatte sul muro del Manchester United: ad Anfield è 0-0

La partita che voleva Mourinho. E non certo quella che si auspicava Klopp. Grande intensità, spazi chiusi e per lo spettacolo – come ormai è risaputo con le squadre del portoghese – rivolgersi altrove. Lo United gioca per vincere e quando non è sicuro di poterlo fare, gioca per non perdere. Una tattica che paga e lo fa alla grande, di fronte a un Liverpool superiore, ma solo nell’inutile statistica del possesso palla. Il Manchester United infatti ad Anfield non rischia quasi mai (miracolo di De Gea escluso), ed esattamente come i propri avversari crea anche la palla gol che Lukaku non concretizza. Per il resto è il perfetto sfoggio di una mentalità che per tutto il resto della stagione accompagnerà questa squadra: solidità. Quella che il Liverpool, invece, non è mai riuscita a dimostrare nel recente passato. Specie lontano da questi big-match dove i Reds hanno sempre convinto a livello di rendimento. Il punticino insomma va bene a Mourinho, lascia indietro Klopp e dà a Guardiola la prima mini-chance di allungo in vetta.

La cronaca

A far la partita è evidentemente – come prevedibile e previsto – da subito il Liverpool, che però trova davanti una squadra che a livello difensivo si muove in maniera perfetta. E così, di occasioni, nonostante l’infinito possesso palla e la presenza di tutte e tre le stelle davanti – Salah, Firmino, Coutinho – il Liverpool non ne crea. Per trovare qualcosa degno di nota tocca aspettare più di mezz’ora, quando Firmino vince a sinistra un bell’uno contro uno e mette dentro un pallone sul quale Matip si avventa a botta sicura: De Gea è però miracoloso col piedone. E lì, di fatto, terminano le chance del Liverpool.

Occasione che per giunta fa il pari con quella che mestamente, in maniera molto sorniona, si costruisce quasi per caso anche lo United. Ai Red Devils basta un attimo: un uno-due con Lukaku protagonista e che libera il belga all’altezza del dischetto; Lukaku sceglie la potenza ma Mignolet è bravo. Fine dei giochi. Nella ripresa infatti si gioca solo nella metà campo difensiva dello United ma di palle gol chiare e nette non ne arrivano; Can ne trova mezza con un inserimento su cui non c’entra lo spacchio, poi sono calci d’angolo preda del muro di Mou. Zero a zero dunque e tutti a casa. Il derby d’Inghilterra è questo. Gli show, probabilmente, li troverete su altri campi.

La statistica

Liverpool che strappa un punto e Klopp che si conferma ottimo con le grandi: con 37 punti da quando è in carica al Liverpool nessuno ha fatto meglio di lui nei confronti tra le “big six”. Il problema dei Reds, chiaramente, si chiama “piccole”.

Il tweet

Il migliore

De Gea. Il classico salvataggio che pesa come il gol dell’attaccante. Portiere pazzesco in termini di riflessi, probabilmente unico se analizziamo solo questo fondamentale.

Il peggiore

Mkhitaryan. Partita complicata per lui oggi con lo United che spinge poco e nulla e non gli consegna quasi mai il pallone.

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Gomez, Matip, Lovren, Moreno; Henderson, Wijnaldum, Can; Salah (78’ Oxlade-Chamberlain), Coutinho (78’ Sturridge), Firmino (87’ Solanke).

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Darmian; Herrera, Matic; Young (93’ Lindelof), Mkhitaryan (63’ Lingard), Martial (66’ Rashford); Lukaku.

Gol: /

Note – Ammoniti: Smalling, Young.