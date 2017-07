Il Manchester United annuncia Lukaku... Arrestato a Beverly Hills per disturbo della quiete

Il Manchester United annuncia via Twitter l'accordo con l'Everton per il trasferimento di Romelu Lukaku, versando nelle casse del club di Liverpool 85 milioni di euro.

Il centravanti belga, che la scorsa stagione ha messo a segno 25 gol in 37 gare in Premier League, sosterrà a breve le visite mediche, ma intanto è stato arrestato a Beverly Hills per ripetuti schiamazzi notturni, anche se il fatto risale al 2 luglio da fonte 'Tmz' durante un party notturno. Lukaku non è stato portato in centrale, ma se l'è cavata con una multa dopo essersi opposto alla richiesta della polizia di abbassare il volume della musica nella villa affittata a Los Angeles.

Perso Lukaku, il Chelsea vira su Andrea Belotti. Secondo quanto riporta il "Daily Mirror", i Blues sono pronti a presentare un'offerta da 100 milioni di euro, la cifra della clausola rescissoria, per l'alto gradimento di Antonio Conte nei confronti del centravanti del Torino e della Nazionale italiana.