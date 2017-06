Il Manchester United molla Perisic e si avvicina a Morata

Alvaro Morata avrebbe rivelato ai suoi amici che Real Madrid e Manchester United avrebbero trovato l'accordo per il suo trasferimento in Inghilterra. Lo riporta il 'Daily Express' ricordando che nei giorni scorsi l'ex attaccante della Juventus ha interrotto brevemente la luna di miele, dopo il matrimonio con Alice Campello, per andare a Madrid e rompere la fase di stallo della trattativa. Ai 'blancos' andrebbe una cifra che oscilla tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Perisic non arriverà

I Red Devils sono pronti a rinunciare definitivamente all'esterno dell'Inter Ivan Perisic. Secondo quanto riporta il 'Daily Telegraph' i Red Devils speravano di portar via il giocatore dall'Italia a un prezzo vantaggioso, circa 30 milioni di euro, confidando nei problemi della società nerazzurra legati al Financial Fair Play della Uefa. La società milanese valuta il calciatore croato 50 milioni di euro, cifra che gli inglesi non sono intenzionati a raggiungere tirandosi fuori dalla corsa per l'ex Wolfsburg.