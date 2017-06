Il ritorno di Frank de Boer: è a un passo dal Crystal Palace

In Inghilterra sono sicuri: sarà Frank de Boer il nuovo allenatore del Crystal Palace.Il tecnico olandese, sulla panchina dell’Inter nei primi mesi della scorsa stagione, avrebbe convinto il presidente del club londinese Steve Parish e andrebbe così a sostituire Sam Allardyce, dimessosi a fine stagione per motivi personali dopo che lo scorso dicembre era subentrato ad Alan Pardew. La squadra ha poi concluso il campionato al quattordicesimo posto finale.

Per l’approdo di de Boer, il quale era stato recentemente contattato anche dal Southampton, mancherebbe solamente l’ufficialità, che, in caso affermativo, verrà data non appena il massimo dirigente del Crystal Palace rientrerà dalle vacanze. Dopo la deludente esperienza in Italia, il tecnico olandese è pronto a ripartire.

Raffaele Campo