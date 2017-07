Lukaku al Manchester United per 85 milioni, altro "colpaccio" di Raiola

Prima 105 milioni per il passaggio di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United, ora 85 milioni per quello di Everton agli stessi Red Devils: Mino Raiola si conferma un fine stratega quando si tratta di "muovere" calciatori di prim'ordine. Secondo la stampa inglese - dal Telegraph in giù il coro è unanime - il trasferimento della punta belga 24enne alla corte di José Mourinho sarebbe ormai effettivo: accordo totale tra le parti e maxi offerta economica accettata dai vertici dell'Everton.

Colpo di scena, dunque, per quanto riguarda il calciomercato d'Oltremanica, perchè il sorpasso all'ultima curva dello United sul Chelsea di Antonio Conte ha del clamoroso: secondo la ricotruzione dei media inglesi le difficoltà nel piazzare Diego Costa in uscita (che non contempla altre ipotesi se non quella del ritorno all'Atletico Madrid) sono state determinanti in questo senso. I Blues si rifaranno con Alvaro Morata, "ex" obiettivo dichiarato del Manchester United? Nel frattempo i Red Devils hanno scelto l'erede di Zlatan Ibrahimovic, un attaccante da 25 gol nella stagione scorsa in Premier League; a quelle latitudini, una garanzia.