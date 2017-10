Manchester City sempre più capolista: 3-0 al Burnley e +5 sullo United

Sempre più capolista. Sempre più padrone del campionato. Anche in una giornata un po' grigia e probabilmente meno entusiasmante del solito, il Manchester City suona sempre la stessa musica: vince e vince largo. Il 3-0 finale degli uomini di Guardiola castiga in maniera un po' troppo pesante il Burnley, che si presenta all'Etihad con le armi dell'organizzazione, di un centrocampo foltissimo e del contropiede. Ciò che ha permesso alla squadra di Dyche di issarsi al sesto posto, insomma. Ma non c'è niente da fare: troppo superiore la qualità del City, che ritrova Agüero dopo l'incidente in taxi di fine settembre e vede l'argentino andare immediatamente in gol, seppur su calcio di rigore. Di Otamendi e Sané, nella parte finale del match, le reti che donano un contorno più rotondo al risultato. E ora la classifica sorride come non mai alla parte blue di Manchester: sono 5 i punti di vantaggio sullo United, inopinatamente inciampato sul campo della neopromossa Huddersfield, e sul Tottenham, in campo domani contro il Liverpool. Prove di fuga, anche se siamo solo alla nona giornata. Chi fermerà questo City?

La cronaca

Pochi lampi nel primo quarto d'ora: ci prova da fuori de Bruyne, senza far paura a Pope. Anche il Burnley si fa vedere con un contropiede insidiosissimo di Wood, fermato solo da un'uscita a valanga di Ederson. Il venezuelano esce per infortunio al 20' e i Clarets ne risentono, schiacciandosi ancor più nella propria metà campo. Pope salva una prima volta su Bernardo Silva, ma al 26' il City passa: ancora il portiere ospite dice di no a de Bruyne, ma poi frana sullo stesso Bernardo Silva, inducendo East a indicare il dischetto e consentendo ad Agüero di bagnare con un gol il proprio ritorno in campo. Nel finale di tempo è Kun contro tutti: un tiro incrociato di poco a lato, due respinti con un piede dallo stoico Pope. Si va all'intervallo sull'1-0.

Sergio Aguero of Manchester City celebrates as he scores their first goal from the penalty spotGetty Images

Sotto il diluvio, la ripresa propone una gara contratta e bloccata. Il City fa gioco, ma il Burnley reclama per un mani in area (in realtà completamente involontario) di Delph. E non cede agli attacchi dei padroni di casa, che la prima vera occasione se la creano addirittura al 73': Silva calcia da dentro l'area trovando il corpo di Pope. Dall'angolo successivo arriva però il 2-0: Sané trova lo stacco di Otamendi, Defour si impappina sulla linea e il pallone rotola in rete. Due minuti più tardi, gara chiusa definitivamente: de Bruyne lancia Sané, che si invola verso la porta e fa partire un sinistro incrociato imprendibile. Pope evita il poker immolandosi sul neo entrato Gabriel Jesus, ma non la goleada del City. L'ennesima.

La statistica chiave

Sergio Agüero ha segnato il gol numero 177 con la maglia del City, diventando il miglior marcatore della storia del club, seppur in coabitazione: eguagliato il record di Eric Brook, attaccante degli anni Trenta del secolo scorso.

Il tweet

Il Papa che nega un gol a Gesù? Sì, a Manchester si vede anche questo...

Il migliore in campo

Sané. Una spina nel fianco per tutta la partita. Dai e ridai, tra un'accelerazione e un'imbucata trova un assist vincente e un meritato gol.

Il peggiore in campo

Defour. Come tutti i compagni fatica a tenere a freno la macchina da guerra City. E in più ha sulla coscienza il gol di Otamendi.

Il tabellino

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; Fernandinho (78' Touré); Bernardo Silva, David Silva, de Bruyne (80' Gündogan), Sané; Agüero (76' Gabriel Jesus). All. Guardiola

Burnley (4-5-1): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Ward; Arfield, Cork, Hendrick (70' Gudmundsson), Defour (84' Westwood), Brady; Wood (20' Barnes). All. Dyche

Arbitro: Roger East

Gol: 30' rig. Agüero, 73' Otamendi, 75' Sané

Note: ammoniti Tarkowski, Sané, Delph, Barnes