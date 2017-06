Manchester United e Morata, Red Devils alla stretta finale con il Real Madrid

Si fa sempre più insistente il pressing del Manchester United su Alvaro Morata. I red devils, che hanno già trovato da tempo l’accordo con il calciatore, stanno tentando di accelerare le operazioni per portare l’attaccante spagnolo alla corte di Josè Mourinho e anche lo stesso calciatore sta convincendo il Real Madrid tramite i suoi agenti a completare l’operazione di mercato.

Quella di Morata potrebbe essere l’operazione più costosa in uscita per le merengues: il Real andrebbe ad incassare dallo United circa 85 milioni di euro per Il classe ’92, una cifra che arricchirebbe notelmente le già prosperose casse dei blancos, che potrebbero quindi utilizzare i soldi ricevuti per rimpiazzare degnamente il giocatore.

Per Alvaro Morata ci potrebbe essere invece il terzo trasferimento nel giro di pochissimi anni e dopo esser stato protagonista in Serie A ed in Liga, ora potrebbe provare a farsi valere e mettersi in mostra anche in Premier League.