Matic, niente Juventus! Il serbo vola da Mourinho, al Chelsea 45 milioni

Matić al Manchester United: è fatta! Il serbo, ex obiettivo di mercato della Juventus, tornerà alla corte di José Mourinho dopo averci lavorato insieme al Chelsea. La trattativa è durata circa un mese, visto le alte pretese dei Blues che non volevano sbarazzarsi tanto facilmente del classe ’88.

Accontentate, quindi, tutte le parti: Mourinho ha il suo nuovo centrocampista per impostare, e il Chelsea incasserà per la sua cessione una cifra intorno ai 40/45 milioni, che segnerà una plusvalenza visto i 25 milioni pagati nel 2014 per prelevarlo dal Benfica.

In rete spunta anche una foto con la nuova divisa del Manchester United...

Per i Red Devils è già il terzo grande acquisto, dopo gli arrivi di Victor Nilsson Lindelöf e Romelu Lukaku, per una spesa complessiva superiore ai 160 milioni di euro.

Giocatore Da Spesa Romelu Lukaku Everton 84,7 milioni Victor Nilsson Lindelöf Benfica 35 milioni Nemanja Matić Chelsea 45 milioni