Milan, il sogno Aubameyang può svanire: Chelsea pronto ad offrire 80 milioni

Nonostante un grande feeling per la città di Milano e l’ambiente rossonero, Pierre Emerick Aubameyang potrebbe non finire al Milan. Infatti, i moltissimi post dei tifosi rossoneri e addirittura l’hashtag “#Aubameback” potrebbero non risultare sufficienti e non sortire l’effetto sperato. Infatti, visto sfumare Lukaku, il Chelsea di Antonio Conte punta forte sull’attaccante gabonese. Aubameyang non è l’unico nome sulla lista di Abramovich (c’è anche Morata), ma oltremanica molti esperti e tabloid parlano di una possibile offerta al Dortmund di 70 milioni di euro per il cartellino del centravanti.

Conte, con Diego Costa vicinissimo alla cessione, rimarrebbe con il solo Batshuayi come attaccante centrale e, per un club che deve affrontare il doppio impegno di campionato e Champions non è sufficiente. Anche dal punto di vista tecnico-tattico Aubameyang sarebbe perfetto per il gioco di Conte. Infatti, grazie alla sua velocità e al senso del gol, il gabonese si adatterebbe perfettamente con le caratteristiche di Willian/Pedro/Hazard e compagnia bella, formando un tridente davvero spaventoso. Al momento mancano le offerte ufficiali, ma il Chelsea punta forte su Aubameyang. Milan avvisato.

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)

