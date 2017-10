Napoli, occhio al Kun: Aguero annuncia "Sono pronto per giocare"

"Torno ad allenarmi, sono pronto!". Lo ha annunciato Sergio Aguero, con un post sul suo profilo Twitter.

L'attaccante del Manchester City ha completato una sessione di allenamento e potrebbe essere disponibile per il match di Premier League di sabato contro lo Stoke City, solo dopo due settimane aver riportato la frattura di una costola in un incidente stradale in taxi ad Amsterdam. Il 29enne giocatore è stato costretto a saltare la gara vinta per 1-0 contro il Chelsea ed entrambe le partite di qualificazione dell'Argentina al Mondiale 2018.

L'argentino è il capocannoniere del City, capolista con 19 punti dopo 7 giornate, con sei gol in altrettante presenze.