Niente Juventus, Matic ritrova Mourinho al Manchester United: è ufficiale

Per 35 milioni di sterline più 5 di bonus, circa 45 milioni di euro complessivi, il centrocampista serbo Nemanja Matic ritrova Josè Mourinho. È ufficiale il trasferimento dal Chelsea allo United, sfuma definitivamente la possibilità di un passaggio alla Juventus, che lo aveva cercato con discreta insistenza nelle ultime settimane per puntellare la propria mediana. Mourinho, che lo aveva voluto al Chelsea già in due occasioni, commenta così dal sito ufficiale l'arrivo di Matic.

" Nemanja è un giocatore del Manchester United player ed un giocatore di Jose Mourinho. Rappresenta tutto ciò che vogliamo in un calciatore: lealtà, consistenza, ambizione, gioco di squadra "