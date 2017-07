Rooney, che magia da fuori area! Wayne lascia il segno alla "prima" con l'Everton

Modo migliore per ripresentarsi ai vecchi tifosi non c’era. Wayne Rooney, tornato all’Everton dopo 13 anni con il Manchester United, lascia il segno e si prende la copertina nella prima amichevole estiva dei Toffees. Il primo gol della stagione 2017-2018 lo firma il giocatore più atteso grazie a un destro da fuori area che s’infila nel sette 34' dopo il suo secondo debutto con la formazione di Liverpool.

Certo, il portiere della squadra keniana del Gor Maya non fa esattamente un figurone nell’amichivole disputata a Dar es Salaam, in Tanzania, per motivi legati alle sponsorizzazioni. L'Everton si è, infatti, legato alla società SportPesa, attiva nel mercato delle scommesse sportive, brand che nella scorsa stagione aveva scelto l'Hull City e che vanta partnership anche con Arsenal e Southampton.