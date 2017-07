Sfumato Lukaku, il Chelsea vuole regalare ad Antonio Conte Morata e Benteke

Il trasferimento di Romelu Lukaku al Manchester United non ha certamente fatto piacere ad Antonio Conte, che aveva visto dell’attaccante belga il sostituto di Diego Costa, oramai fuori dai progetti del tecnico italiano. Sfumato l’ex Everton, l’obiettivo principale diventa Alvaro Morata, in uscita dal Real Madrid: Conte avrebbe chiesto ai Blues di pagare la clausola da 100 milioni di euro per portare l’attaccante spagnolo in Premier League. Ma Morata non basta.

In vista della prossima stagione, infatti, quando il Chelsea dovrà giocare anche la Champions League, l’ex ct vorrebbe anche una valida alternativa nel ruolo di centravanti: nel mirino ci sarebbe Christian Benteke, attaccante del Crystal Palace, che farebbe dunque da vice a Morata. Il reparto avanzato del Chelsea si prepara ad una rivoluzione: Conte vuole Morata e Benteke per sostituire Diego Costa.

A cura di Francesco Cisternino

