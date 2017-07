Ufficiale: Antonio Conte rinnova col Chelsea fino al 2019: "Lavorerò per restare al top"

Antonio Conte rinnova col Chelsea fino al 2019. E' ufficiale da pochi minuti, lo ha annunciato la società!

Il tecnico pugliese ha prolungato di due anni il suo rapporto con i Blues, che lo porterà fino al 30 giugno 2019. L'annuncio è arrivato alla vigilia della partenza della squadra per la Cina, dove i Blues affronteranno Arsenal, Bayern Monaco e Inter nell'International Champions Cup.

Grande soddisfazione da parte dell'ex allenatore della Juventus: “Sono davvero felice di aver firmato un nuovo contratto con il Chelsea. Abbiamo lavorato duramente in questo primo anno per raggiungere qualcosa di fantastico, cosa di cui sono davvero orgoglioso. Ora dobbiamo lavorare ancor più duramente per restare al top. I tifosi mi hanno supportato sin da quando sono arrivato qui ed è importante che continuiamo a vincere insieme”. C'era stata qualche acredine con Abramovich relativamente al mercato in corso, che evidentemente è stata superata per il bene comune.