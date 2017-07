Wayne Rooney all’Everton: il grande ritorno

Wayne Rooney e l’Everton hanno vissuto, stanno vivendo e vivranno la storia d’amore più bella nel mondo del calcio nell’anno 1 d.T. (dopo Totti).

Non inizieremo con la solita frase che si dice quando un giocatore torna nella sua squadra dopo anni e anni. Ma forse una canzone c’è e fa al caso nostro. Manco a dirlo, il gruppo che la canta si chiama “Rooney”. Per riassumere la storia di Wazza e i Toffees la nostra colonna sonora sarà “When did your heart go missing“, canzone del sopracitato gruppo americano. Letteralmente dice “Quando il tuo cuore si è perso?”. Quello di Wayne Rooney si è perso nel lontano 2004, con il passaggio allo United e no, non era triste perché sarebbe andato allo United ma piuttosto perché avrebbe dovuto dire addio all’Everton e alla sponda blu del Merseyside.

" .@WayneRooney loves a wonder goal – here's 13 superb strikes, one for each #MUFC season! And yes, that one's in there… #FarewellToALegend pic.twitter.com/CMt5A5JhG0 — Manchester United (@ManUtd) 9 luglio 2017 "

"Once a blue, forever a blue". Così recitava una celebre maglia di Rooney, mostrata dopo uno dei tanti gol. E agli inizi della carriera un telecronista, commentando una sua prodezza disse, quasi commosso “Segnatevi questo nome: Wayne Rooney. Sulle rive del Merseyside è nata una stella“. Così fu e quel “Love never comes easily” che canta il gruppo statunitense e che può essere riferito all'amore provato da Wayne per il Manchester e lo United non sarà mai paragonabile a quello per i toffees. Wazza è legato alla squadra: appena può torna nella sua Liverpool.

" | Not just a great goalscorer, but a scorer of great goals… #WelcomeHomeWayne pic.twitter.com/HnX06SHiCN — Everton (@Everton) 9 luglio 2017 "

Il destino ha fatto il suo corso, riportando tutto al proprio posto e il sogno di Rooney, di tornare a vestire quella maglia blu, si è stato realizzato. Il gusto premio per chi, negli ultimi anni, a causa di scellarati allenatori che gli hanno disegnato un ruolo da mediano e a causa della sua eccessiva generosità, non è riuscito a essere prolifico come un tempo. E pace se quella volta hai mostrato la “V” con le dita ai tifosi del Chelsea. Fa niente se bevi qualche birra di troppo e fumi sigarette. Ai tifosi dell'Everton, e al mondo inglese, piace così.

"So, Wazza, when did your heart go missing?" Dimentichiamolo, l’abbiamo ritrovato. Era in una maglia blu numero dieci, dalla "sua" parte del Merseyside.