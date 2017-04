Presidente AFA: Sampaoli unico candidato alla panchina dell'Argentina

"Oggi posso confermare che Sampaoli è l'unico candidato". Con queste parole alla ESPN Claudio Tapia, presidente della Federazione Argentina, ha confermato che l'attuale allenatore del Siviglia Jorge Sampaoli è la persona individuata per sostituire l'esonerato Edgardo Bauza nel ruolo di commissario tecnico dell'Albiceleste. La Federazione ha deciso il cambio di panchina dopo i risultati deludenti nelle qualificazioni Mondiali, con l'Argentina quinta nella classifica del girone sudamericano a quattro match dalla fine. A oggi Messi e compagni sarebbero costretti allo spareggio con una formazione dell'Oceania per staccare il pass per Russia 2018. Tapia ha spiegato che l'AFA è pronta a trattare con il Siviglia per liberare Sampaoli dal suo contratto una volta concluso il campionato spagnolo. Il tecnico argentino, ex ct del Cile, ha firmato lo scorso giugno un contratto di due anni con il Siviglia.