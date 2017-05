Dopo 11 anni, la Cremonese torna in Serie B con il brivido: Alessandria ai playoff

Un finale incredibile per un girone incredibile. A spuntarla è la Cremonese, giunta all’ultima giornata di campionato da prima in classifica a pari punti dell’Alessandria, forte degli scontri diretti favorevoli (1-1 in trasferta, 1-0 allo Zini). Ma l’ultimo incontro allo Zini contro la Racing Roma ultima in classifica si è rivelato più complicato del previsto. E, per 25 minuti, è stato l’Alessandria a mettere un piede in Serie B.

Scappini dopo 3’ porta in vantaggio i grigiorossi, mentre ad Alessandria gli uomini di Bepi Pillon vanno in vantaggio sul Pontedera con Bocalon (9’). Si va all’intervallo con la Cremonese addirittura a +2 sui rivali, merito dell’1-1 siglato da Calcagni al Moccagatta. Ma le emozioni devono ancora iniziare. Nella ripresa, infatti, in due minuti cambia tutto. Al 60’ un’autorete rocambolesca di Ravaglia permette alla Racing Club di pareggiare, mentre quasi contemporaneamente Gonzalez porta l’Alessandria sul 2-1 definitivo. I grigi, in questo momento, sarebbero promossi.

E la Serie B diventa qualcosa di molto concreto al 65’, quando de Sousa mette la Cremonese sotto (1-2). Uno scenario incredibile, che muta soltanto con l’assedio degli uomini di Attilio Tesser. Che al 67’ pareggiano i conti ancora con Scappini, al 74’ si vedono annullare il vantaggio per un fuorigioco di Canini e all’87’ siglano la rete del definitivo 3-2 con il subentrato Scarsella. È finita, Cremonese e Alessandria chiudono il Girone A di Lega Pro in testa con 78 punti. Ma, per gli scontri diretti favorevoli, sono i lombardi ad aggiungersi a Venezia (vincitrice del Gruppo B) e Foggia (Gruppo C) salendo direttamente in cadetteria.

Un finale clamoroso per una rimonta clamorosa, iniziata a fine febbraio con il successo nello scontro diretto. La vittoria decisa da capitan Brighenti diede il via a una risalita pazzesca, un periodo in cui l’Alessandria è riuscito a dilapidare addirittura 9 punti di vantaggio. I grigi sono costretti ai playoff, i grigiorossi tornano in Serie B a 11 anni dall’ultima volta.