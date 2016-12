Veron torna a giocare: firma con l’Estudiantes a 41 anni

A due anni e mezzo di distanza dal ritiro, Juan Sebastian Veron è pronto per tornare: l’ex-centrocampista dell’Argentina, visto a lungo anche in Italia con le maglie di Sampdoria, Parma, Lazio e Inter, ha firmato un contratto di un anno e mezzo con l’Estudiantes, la squadra in cui è cresciuto da ragazzino e di cui è presidente dal 2014.

Veron, annunciato come “secondo rinforzo dell’Estudiantes per la stagione 2017”, sta lavorando da mesi per recuperare una forma accettabile, così come confermato dagli altri giocatori della squadra. Dovrebbe debuttare l’8 gennaio in amichevole, contro il Bayer Leverkusen in Coppa Florida, e ha promesso ai tifosi che avrebbe disputato anche la Copa Libertadores a patto di veder venduto il 65% dei biglietti a disposizione per riempire il nuovo stadio dell’Estudiantes.

Veron giocherà ricevendo il minimo salariale, ma non terrà nulla per sé, devolvendo tutti i propri guadagni in beneficenza e per lo sviluppo del club cui è sempre stato legato.