Primo acquisto della Roma: dal PSV arriva il messicano Hector Moreno

Impetuosa, come un temporale nel bel mezzo di una giornata estiva, ecco la Roma. Mentre si attende l'ufficialità dell'investitura di Eusebio Di Francesco a erede di Luciano Spalletti, ecco il primo acquisto dei giallorossi e del direttore sportivo Monchi: a sorpresa arriva Hector Moreno, 29 anni, difensore messicano proveniente dal PSV.

Contratto quadriennale

Moreno ha firmato con la Roma un contratto quadriennale, valevole quindi fino al 30 giugno 2021: secondo 'Sky Sport' è costato alle casse giallorosse 5,7 milioni di euro. Potrebbe essere lui il sostituto di Antonio Rüdiger, per il quale è sempre forte il pressing dell'Inter. "Sono molto felice di arrivare alla Roma. Per la mia carriera rappresenta un importante passo in avanti. Spero con le mie qualità individuali di contribuire al successo collettivo”, le prime parole del nuovo difensore romanista, come riporta il sito ufficiale del club.

Primo colpo di Monchi

Sottotraccia, ecco dunque il primo acquisto firmato Monchi. Il mago che ha fatto le fortune del Siviglia, acquistando a prezzi ridotti e rivendendo per il triplo o quadruplo, e che ora vuole ripetere il meccanismo anche a Roma. "Hector Moreno era un mio obiettivo da tempo e fortunatamente si sono create le circostanze perché potesse arrivare alla Roma. Si tratta di un difensore centrale con molta esperienza internazionale e che risponde perfettamente al profilo che stavamo cercando”, dice il dirigente spagnolo.

79 presenze in nazionale

Moreno ha in bacheca due campionati, entrambi vinti in Olanda: il primo con l'AZ di Louis van Gaal e Graziano Pellé nel 2008/09, l'altro proprio col PSV nel 2015/16. In mezzo, anche una parentesi in Liga con la maglia dell'Espanyol: 5 anni, dal 2011 al 2015. È attualmente un punto fermo della nazionale messicana, con la quale è sceso in campo 79 volte disputando i Mondiali del 2010 e 2014.

I falli su Shaw e Tannane

Non ci sono però solo fatti positivi nella carriera di Moreno. Anzi: il nuovo difensore della Roma si è reso protagonista nel settembre del 2015 di un paio di chiacchieratissimi e controversi episodi: il primo con Luke Shaw, difensore del Manchester United, al quale ha rotto tibia e perone dopo un intervento killer, e il secondo su Oussama Tannane, dell'Heracles, colpito al ginocchio solo qualche giorno più tardi. Ma se l'inglese ha ricevuto la visita dell'avversario in ospedale, al marocchino è andata peggio: niente stretta di mano quando i due si sono ritrovati alcuni mesi dopo.