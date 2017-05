Probabili formazioni della 35a giornata: fantacalcio, indisponibili, squalificati

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Napoli – Cagliari (Sabato ore 18)

HAMSIK IN FORTE DUBBIO, TORNA TITOLARE SAU

Sarri sostituisce Koulibaly squalificato con Maksimovic. Jorginho in regia, mentre Allan dovrebbe prendere il posto di Hamsik, messo ko da un problema muscolare al polpaccio. Davanti i soliti tre. Nel Cagliari titolari Ionita e Sau. Isla è reuperato.

Juventus – Torino (Sabato ore 20.45)

LICHTSTEINER E ASAMOAH TERZINI, ITURBE INSIDIA BOYE

Allegri applica un turnover moderato. Dietro chance per Benatia, Asamoah e Lichtsteiner. Khedira titolare in mezzo. Neto insidia Buffon. Cuadrado gioca dal 1’. Nel Torino ancora 4-2-3-1. Fuori Benassi, ballottaggio Iturbe-Boyè.

Udinese – Atalanta (Domenica ore 12.30)

FELIPE TORNA CENTRALE, GOMEZ POSSIBILE FORFAIT

Delneri sposta Felipe centrale e sceglie Adnan come terzino. Poi solita Udinese, con De Paul, Zapata e Thereau davanti. Nell’Atalanta forte dubbio Gomez, che non si è mai allenato in gruppo questa settimana per una botta subita contro la Juve. Possibile Mounier al suo posto. Conti e Freuler sono squalificati.

Chievo – Palermo (Domenica ore 15)

INGLESE CON PELLISSIER, DIAMANTI APPOGGIA BALOGH

Maran, senza Gobbi, manda Cacciatore a sinistra con Frey a destra. Izco favorito su Bastien, Davanti Inglese-Pellissier. Nel Palermo Gazzi in mezzo, Diamanti davanti in appoggio a Balogh.

Empoli – Bologna (Domenica ore 15)

THIAM CONFERMATO, DZEMAILI E MASINA KO

Martusciello, privo di Mchedlidze e Marilungo, sceglie Pucciarelli e Thiam coppia d’attacco. Nel Bologna out Nagy, Di Francesco, Dzemaili e Masina. Taider e Donsah agiscono in mediana, Mbaye terzino sinistro.

Genoa – Inter (Domenica ore 15)

JURIC CAMBIA MODULO, INTER CON DEI GROSSI PROBLEMI IN DIFESA

Juric sceglie il 3-5-2 con Veloso, Rigoni e Cataldi in mezzo. Davanti coppia Palladino-Simeone. L’Inter dietro è senza Murillo, Ansaldi e Miranda. Andreolli affianca Medel da centrale. Favorito ancora Joao Mario su Banega. Perisic recuperato pienamente.

Lazio – Sampdoria (Domenica ore 15)

DE VRIJ E LUKAKU A RISCHIO, SCHICK E MURIEL IN PANCHINA

Inzaghi deve valutare fino all’ultimo le condizioni di De Vrij e Lukaku, entrambi con problemi fisici. Pronti Hoedt e Lulic, che dovrebbe giocare a sinistra. Anderson e Keita giocano entrambi dall’inizio. Nella Samp Muriel e Schick dovrebbero recuperare, ma per la panchina. Chance per Budimir. Torna Barreto.

Pescara – Crotone (Domenica ore 15)

BENALI GIOCA, SIMY PER FALCINELLI

Pescara senza Stendardo, Campagnaro e Bahebeck. Benali e Caprari appoggiano Cerri. Nel Crotone squalificati Falcinelli e Crisetig: dentro Simy e Capezzi.

Sassuolo – Fiorentina (Domenica ore 15)

DEFREL NON STA BENE, RODRIGUEZ IN RECUPERO

Di Francesco intenzionato a proporre il tridente Berardi-Matri-Politano. Mazzitelli e Defrel verso il forfait. Nella Fiorentina Rodriguez pare recuperato. Salcedo prende il posto dello squalificato Astori. Borja Valero e Bernardeschi sulla trequarti. Torna Kalinic.

Milan – Roma (Domenica ore 20.45)

ROMAGNOLI NON AL MEGLIO, TORNA BACCA, PAREDES E PEROTTI DAL 1’

Montella rilancia Bacca centravanti, mentre Romagnoli non sembra ancora essere pronto: dentro Zapata-Paletta. Sosa in regia. Nella Roma Perotti sorpassa El Shaarawy e Paredes gioca centrale al posto di Strootman.