Psg, Di Maria: "Futuro? Io voglio restare, il club non so"

"Senza dubbio, io voglio restare. Il club, non lo so. La mia famiglia a Parigi sta bene e io sono felice". Così Angel Di Maria, centrocampista del Psg, prova a spazzare via i dubbi sul suo futuro. L'argentino è nel mirino di alcuni top club europei, tra cui l'Inter. "Gli obiettivi di questa stagione? Come tutti gli altri anni: vincere tutto", ha chiarito in un'intervista a Le Parisien da Miami, dove si trova per la tournée americana della formazione di Emery. "La scorsa stagione abbiamo vinto due coppe nazionali, ma abbiamo perso il campionato e siamo stati eliminati in Champions. Quest'anno cercheremo di fare più strada possibile in Champions, di vincere il campionato e di difendere Coppa di Francia e Coppa di Lega". Sugli obiettivi personali: "Iniziare la stagione come ho finito l'ultima. L'anno scorso all'inizio non capivo bene quello che l'allenatore mi chiedeva. Poi abbiamo imparato poco a poco a conoscerci, e si è visto ha visto il cambiamento negli ultimi mesi. Spero di potermi ripetere quest'anno". Nuovo compagno di squadra sarà Dani Alves, in arrivo dalla Juventus: "Sono contento del suo acquisto, perché è un giocatore con enormi qualità. Porterà qualcosa di più alla squadra e ci permetterà di migliorare ulteriormente", ha aggiunto Di Maria.