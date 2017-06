PSG: Lucas sacrificato per arrivare a un big

Il Psg ha grandi obiettivi in entrata, ma nemmeno i fondi dell’emiro del Qatar sono infiniti. Per fare acquisti milionari serve almeno una cessione importante, per incamerare qualche milione e ammortizzare le spese. E il sacrificato sarebbe Lucas Moura. L’attaccante brasiliano verrebbe messo sul mercato, ma non svenduto: per portarlo via da Parigi servono comunque non meno di 30 milioni. Dopo il caso Verratti, non c’è nessuna voglia di perdere un altro giocatore in una minusvalenza eccessiva: Lucas è arrivato nell’estate 2013 dai brasiliani del San Paolo per 40 milioni. Per potersi permettere Mbappè, Bale o Aguero servono centinaia di milioni e uno spazio in rosa da attaccante; anche il giocatore avrebbe accettato la possibilità di un trasferimento, cercando di strappare lì’acccordo con una big. Sulle sue tracce ci sono l’Inter e il Liverpool. I nerazzurri farebbero un grande colpo in attacco, affiancando a Icardi un altro top player, ma anche i Reds hanno bisogno di un rinforzo nel reparto offensivo. Ormai i parigini si sarebbero rassegnati a perdere Verratti, da cui cercheranno di trarre comunque la massima plusvalenza possibile. Al suo posto, la dirigenza avrebbe puntato Claudio Marchisio, regista e bandiera della Juventus, seguendo la tradizione dello shopping in Italia del nuovo corso qatariota. Salvatore Sirigu è già stato ceduto a costo zero al Torino, solo per liberarsi del suo pesante ingaggio. Anche il diciottenne Callegari, talento italo-francese prodotto del vivaio, potrebbe lasciare Parigi per sbarcare allo Zenit di Mancini, irritato dal suo impiego nullo in prima squadra. Anche Aurier vorrebbe partire. In entrata, come ogni anno, gli obiettivi sono ambiziosi. Oltre a un big in attacco e a un regista, se partisse Verratti, si punta Alex Sandro per rinforzare le corsie esterne, già avuto dal ds Antero ai tempi del Porto, per cui si potrebbero inserire contropartite come Aurier o Matuidi. Quasi nulle invece le tracce che portano a Donnarumma, sondato ma presto abbandonato dalla dirigenza.