Qualificazioni Mondiali: 2-2 con Siria, Cina di Lippi quasi fuori

Milano, 13 giu. (LaPresse) - Costa caro alla Cina di Marcello Lippi il pareggio esterno contro la Siria (2-2) maturato al 94' nella gara valida per la qualificazione al Mondiale in Russia. La selezione cinese, andata sotto nel primo tempo per un calcio di rigore trasformato da Al Mawas al 12', è riuscita a ribaltare il risultato nella ripresa grazie alle reti al 23' di Gao Lin, sempre dal dischetto, e al 30' di Wu Xi. In pieno recupero, la beffa per Marcello Lippi con il gol di Al Salih. La Cina sale così a 6 punti, a sei lunghezze di distanza dal terzo posto dell'Uzbekistan (che vale lo spareggio) a due turni dalla fine del girone.