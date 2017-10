I giocatori brasiliani con la bombola d'ossigeno dopo la partita contro la Bolivia a La Paz

Penultima nel raggruppamento sudamericano con 14 punti all'attivo, la Bolivia è gia matematicamente eliminata dalla corsa alle qualificazioni per i Mondiali del 2018, ma nelle ultime cinque partite casalinghe è imbattuta, con 3 vittorie e 2 pareggi all'attivo, compresi gli sgambetti ad Argentina (2-0) e Cile (1-0). Il segreto di un ruolino di marcia così competitivo sono i 3637 metri di altitudine dello stadio Hernando Siles, a La Paz, teatro delle partite della nazionale boliviana: a quelle altezze, l'ossigeno è rarefatto, e gli avversari, non abituati, possono soffrire per difficoltà respiratorie, malessere e conati di vomito.

L'ultima squadra ad arenarsi sull'erba di La Paz è stato il Brasile, capolista del gruppo sudamericano e già da tempo qualificato per i Mondiali di Russia: i verdeoro si sono fermati sullo 0-0, e la foto che ritrae i giocatori a fine partita attaccati alle bombole d'ossigeno per riprendersi dal grande sforzo la dice lunga sulla fatica di giocare a quelle altezze vertiginose.