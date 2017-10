Il Brasile sbatte sul muro della Bolivia: 0-0 a La Paz, si fa male Thiago Silva

Brasile che non aveva nulla da chiedere alla propria classifica, essendo già qualificato a Russia 2018 e già primo nel girone sudamericano. Tite sceglie, comunque, una formazione molto vicina a quella titolare, ma nonostante questo non riesce ad espugnare La Paz, a causa dell'altitudine (che aveva già fatto male a Paraguay, Argentina e Cile), e di un grande Lampe deciso a non prendere gol dal trio Coutinho-Gabriel Jesus-Neymar. A farne le spese, però, è Thiago Silva che esce alla mezz'ora a causa di un infortunio muscolare alla coscia destra, rinnovando così l'eterno dibattito tra Nazionali e squadre di club riguardo ai ko in gare di qualificazione (qui c'è anche l'aggravante che il Brasile fosse già qualificato...). L'unico a fare festa, praticamente, è Casemiro che indossa la fascia di capitano della Seleção per la prima volta in carriera. Non è una cosa definitiva, in quanto Tite ha dato questa 'responsabilità' a tutti i giocatori della rosa in questa fase di qualificazione, prima di scegliere il vero capitano in vista dei Mondiali.

Cronaca

Brasile non brillante nella prima parte di gara, con i ragazzi di Tite che non affrontano il match con la giusta motivazione. Ci prova a questo punto la Bolivia, ma né Machado né Bejarano trovano la porta di Alisson. Neymar prova a scuotere i suoi con una conclusione da fuori, intanto arriva l'infortunio muscolare di Thiago Silva che è costretto ad uscire dal campo alla mezz'ora (al suo posto entra Marquinhos). Al 38' Gabriel Jesus si mangia l'1-0 dopo la gran palla di Neymar (e il velo di Paulinho), ma arriva la parata di Lampe, poi è lo stesso Neymar a provarci con il salvataggio sulla linea di Valverde. Nel finale di tempo altra chance per gli ospiti con la sassata di Dani Alves dalla distanza, ma allo scadere c'è la traversa colpita da Machado che spaventa tutta la difesa brasiliana.

Dani Alves, Morales - Bolivia-Brazil - 2018 World Cup qualifier - Getty ImagesGetty Images

Brasile subito vicino al gol in avvio di ripresa, con Gabriel Jesus che coglie il palo (c'è anche la deviazione di Lampe) sugli sviluppi di un calcio di punizione di Neymar. Serve accelerare il passo, ecco che ci prova Neymar in più di un'occasione, ma Lampe tiene lo 0-0. Anche nel finale di gara si supera il portiere boliviano, ancora su Gabriel Jesus che trova una porta stregata.

La statistica

0 - Come per tante Nazionali, anche il Brasile resta con 0 vittorie in Bolivia in match ufficiali. C'è un 0-4, ma si tratta solo di un'amichevole datata Aprile 2013.

Video - Cosa si può comprare coi 222 milioni di euro di Neymar? 01:12

Il Tweet

Le tappe della carriera di Casemiro, diventato capitano del Brasile (anche se solo per i match contro Bolivia e Cile)...

Il migliore

Carlos LAMPE - Il portiere della Bolivia ferma praticamente tutti i tentativi dell'attacco brasiliano con 11 parate, una più decisiva dell'altra.

Il peggiore

Philippe COUTINHO - L'attaccante del Liverpool non riesce ad incidere nella sfida contro la Bolivia, tanto che Tite sceglie di sostituirlo con Willian a mezz'ora dalla fine del match.

Tabellino

Bolivia-Brasile 0-0

Bolivia (3-4-2-1): Lampe; G.Valverde, Raldes, L.Gutiérrez; Bejarano, Justiniano (46' Raúl Castro), Machado, A.Morales; Fierro (58' G.Álvarez), J.Arce (79' Saucedo); M.Martins

Brasile (4-3-3): Alisson Becker; Dani Alves, Thiago Silva (29' Marquinhos), João Miranda, Alex Sandro; Paulinho (82' Fernandinho), Casemiro, Renato Augusto; Coutinho (66' Willian), Gabriel Jesus, Neymar

Arbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Ammoniti: 69' G.Valverde

Espulsi: nessuno