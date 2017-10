L'Argentina va al Mondiale di Russia 2018 se...

Le qualificazioni a Russia 2018 tra le 10 squadre del Sud America ha regalato uno dei gironi più equilibrati di sempre. Con ancora una sola giornata da giocare, ben 6 squadre sono ancora nel calderone per capire chi si qualificherà direttamente al prossimo mondiale, chi passerà dagli spareggi e soprattutto chi resterà a casa. Tra queste, tutta l’attenzione è sull’Argentina della stella Leo Messi e dei tanti fuoriclasse in fase offensiva... Che non sono però riusciti fin qui a incidere. Ma, in fondo, l’Albiceleste, è ancora padrona del proprio destino...

L’Argentina si qualifica direttamente se...

Vince con l’Ecuador e il Cile non vince

Vince con l’Ecuador e Colombia-Perù finisce in pareggio

Vince con l’Ecuador, il Perù vince (con scarto inferiore rispetto all’Argentina) e il Cile vince

Pareggia, sia Colombia che Cile perdono con almeno due gol di scarto e il Paraguay non vince in casa col Venezuela

L’Argentina va allo spareggio con la Nuova Zelanda se...

Vince con l’Ecuador ma vincono sia Colombia che Cile

Vince, il Perù vince (con scarto pari o superiore all’Argentina) e il Cile vince

Pareggia, il Perù perde e il Paraguay non vince

Perde, il Perù perde (con scarto superiore all’Argentina) e il Paraguay non vince

L’Argentina viene eliminata se...

Non vince e il Paraguay vince in casa col Venezuela

Pareggia e nessuna tra Colombia, Perù e Cile perde

Pareggia e Colombia e Cile perdono con un gol di scarto

Perde e il Perù non perde

Perde e il Perù perde con uno scarto pari o inferiore