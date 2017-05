La Fifa cancella le quattro giornate di squalifica a Messi: sarà in campo contro l'Uruguay

Niente più squalifica per Lionel Messi: la Fifa, a seguito di un incontro svoltosi ieri a Zurigo, ha deciso di cancellare la squalifica del giocatore argentino per "mancanza di evidenza". La squalifica era giunta per alcune offese che Messi aveva rivolto al guardalinee nell'immediato post-partita di Argentina-Cile, che l'albiceleste aveva vinto proprio grazie ad un rigore della stella del Barcellona. Nell'occasione, Messi era stato multato con 10 mila franchi svizzeri: la squalifica di quattro giornate lo avrebbe costretto a saltare, oltre alla gara di La Paz contro la Bolivia già persa, le successive partite contro Uruguay, Venezuela e Perú, permettendogli di rientrare solo in occasione dell'ultima giornata contro l'Ecuador, il 10 ottobre prossimo. Cambia tutto, dunque, perché Messi ci sarà già contro l'Uruguay. Oltre alla squalifica, è stata cancellata anche la multa di 10mila franchi.

Video - Federer-Nadal, Messi-Ronaldo e Ali-Frazier: le 11 più grandi rivalità sportive di sempre 01:57