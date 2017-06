L'Iran batte l'Uzbekistan ed è la terza qualificata al Mondiale 2018

E’ grande festa per l’Iran, che ha conquistato la qualificazione al Mondiale di Russia 2018. E’ la terza squadra ad ottenere il pass, dopo la selezione organizzatrice e il Brasile. Tutto merito del 2-0 firmato Azmoun-Taremi rifilato all’Uzbekistan, che ha dato la matematica certezza della qualificazione grazie ai 20 punti conquistati in 8 gare nel girone A della zona asiatica, valsi il +8 sulla terza (proprio l’Uzbekistan), che non può più colmare il gap.

Per l’Iran è la quinta partecipazione alla fase finale di un Mondiale, dopo le apparizioni nelle edizioni del 1978, 1998, 2006 e 2014. Una bella soddisfazione per il paese e per la squadra di Carlo Queiroz.