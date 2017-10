La Siria rimonta e blocca l'Australia sull'1-1: il sogno Mondiale è ancora vivo

Il sogno della Siria continua: la nazionale del paese asiatico ha pareggiato 1-1 contro la favorita Australia nell'andata del playoff asiatico. La partita si è giocata per motivi di sicurezza all'Hang Jebat Stadium di Krubong in Malesia. L'Australia è passata in vantaggio al 40' con un gol di Kruse, il pareggio siriano ad opera di Al Soma su rigore all'85'.

Un risultato che tiene vive le speranze della Siria di arrivare in Russia, decisiva la gara di ritorno in programma in Australia il 10 ottobre.

La vincente affronterà poi la quarta classificata del girone centro-nordamericano per andare in Russia. La Siria non ha mai preso parte ad una fase finale della Coppa del Mondo, pertanto se i ragazzi del ct Ayman Hakeem dovessero riuscire nell'impresa entrerebbero di diritto nella storia del calcio.