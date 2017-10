Altro guaio per la Nazionale: differenziato per El Shaarawy, in dubbio per la Macedonia

Non arrivano buone notizie per il ct della Nazionale Gian Piero Ventura dall'ultimo allenamento di questa mattina a Coverciano, prima della partenza per Torino dove domani sera è in programma la partita di qualificazione ai Mondiali contro la Macedonia. L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha infatti svolto allenamento differenziato a causa di una sofferenza muscolare.

Il calciatore è a questo punto in forte dubbio per la partita di domani, ma secondo quanto riferisce la Figc per ora rimane regolarmente a disposizione del Ct Ventura.