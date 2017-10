20 anni dopo l’Italia disputa un play-off: tra corsi e ricorsi e lo spauracchio Irlanda del Nord

Negli ultimi giorni la Nazionale italiana di calcio ha visto comporsi lentamente il quadro che porta ai playoff di qualificazione ai Mondiali: sabato gli Azzurri hanno avuto la certezza matematica di poterli disputare, lunedì, battendo l’Albania, hanno avuto la sicurezza di essere tra le teste di serie in fase di sorteggio, tra lunedì e ieri hanno conosciuto i nomi delle quattro Nazionali tra le quali uscirà l’ultimo avversario sulla via della rassegna di Russia 2018.

La Russia è legata a doppio filo agli spareggi italiani: nell’unico precedente in cui gli Azzurri ne hanno avuto bisogno, infatti, verso Francia 1998, la Nazionale allora guidata da Cesare Maldini, incrociò proprio la formazione russa dopo aver chiuso il proprio girone al secondo posto, alle spalle dell’Inghilterra.

In quell’occasione l’Italia ebbe la meglio in due gare nel complesso molto tirate: non si giocò a distanza di pochi giorni, ma nel giro di due settimane. All’andata, a Mosca, gli Azzurri impattarono sull’1-1 e, proprio in quell’occasione fece il proprio esordio in Azzurro Gigi Buffon, neanche ventenne, entrando al 32′ del primo tempo (gol di Cristian Vieri per gli azzurri, seguito a stretto giro di posta da un'autorete di Fabio Cannavaro). L’Italia riuscì poi a strappare la qualificazione per la rassegna transalpina nella gara di ritorno, imponendosi per 1-0 a Napoli grazie a una rete di Gigi Casiraghi, in seguito curiosamente escluso dal Mondiale per scelta tecnica di Cesare Maldini.

A distanza di vent’anni esatti, la Nazionale di Ventura incrocerà una tra Irlanda del Nord, Svezia, Eire e Grecia: qualunque avversaria dovesse uscire dall’urna, non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile sulla strada che porta in Russia. Un ricorso storico però c’è: nell’unica occasione in cui la nostra Nazionale non si qualificò (nel 1930 rinunciò a partecipare) per un Mondiale, quello di Svezia 1958, ci mise lo zampino proprio l’Irlanda del Nord: agli Azzurri fu fatale una sconfitta per 2-1 rimediata a Belfast.