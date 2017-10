Albania, parla il ct Panucci: "Contro Spagna e Italia i miei dovranno essere coraggiosi"

"I miei giocatori dovranno essere molto coraggiosi contro Spagna e Italia". Christian Panucci, commissario tecnico dell'Albania, suona la carica in vista delle due delicatissime sfide di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. La nazionale albanese, terza in classifica, virtualmente non avrebbe chanche di approdare alla fase finale del torneo, anche se l'ex difensore non si dà per vinto:"Le nostre possibilità sono veramente poche, ma proveremo comunque a rendere difficile la vita a queste due grandi squadre. Nel calcio mai dire mai", ha spiegato in un'intervista al sito della Fifa.

Per Panucci, che da giocatore ha anche vestito la maglia del Real Madrid, non saranno partite ordinarie:

" Sono entrambe speciali. La Spagna è la mia seconda casa. Ho molti amici e ho trascorso una parte molto importante della mia carriera nel paese. E l'Italia è dove vivo, la mia nazione. Ho collezionato varie presenze con la maglia azzurra "

Parlando della Nazionale italiana, ha aggiunto: "Non è un periodo facile per Ventura poiché l'Italia è in una fase di transizione. Il ct ha grande esperienza e merita il massimo rispetto. Se gli Azzurri andranno al Mondiale? Non saprei. Sono abituati a farlo e possono ancora qualificarsi. Se dovessero farlo, spero raggiungano la finale, perchè sanno qual è la strada per vincere".