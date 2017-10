Alla Spagna basta Illarramendi: le Furie Rosse espugnano 1-0 Israele e chiudono a 28 punti

La Spagna di Lopetegui vince anche in Israele e chiude a quota 28 punti il gruppo G. Le Furie Rosse, imbottite di riserve, hanno faticato e non poco per piegare la resistenza degli israeliani che sono rimasti a galla per oltre 75 minuti grazie alle grandi parate del portiere Harush, soprattutto nel primo tempo. La Spagna, già certa, della qualificazione chiude con 9 vittorie e un pareggio con 36 gol realizzati e solo tre subiti

La cronaca

Nel primo tempo parte subito forte la Spagna con Asensio che va al tiro da fuori trovando la parata di Harush. Tra il 22’ e il 23’ la Spagna va due volte al tiro con Aduriz, di testa, e con Pedro di piede: sventa ancora la minaccia il numero uno israeliano. Al 27’ Aduriz fa valere ancora i centimetri ma trova la super parata di Harush che al 33’ si supera sulla bomba da fuori area di Sergio Ramos. Al 44’ Pedro va al tiro trovando ancora l’intervento decisivo del portiere del Anorthosis.

Nella ripresa Israele va vicino al gol al 49 con Hemed ma è sempre la Spagna ad avere in mano il pallino del gioco. Al 76’ ecco l’episodio che cambia la partita: fucilata di Illarramendi da fuori area e Harush questa volta non può nulla. All'88' Asensio va in gol su assist di Callejon ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco del giocatore del Real Madrid.

La statistica chiave

Ci è voluta una grande giocata da fuori area per sbloccare una partita spinosa. La Spagna, per una volta, non è riuscita nell'intento di imbrigliare gli avversari con il consueto tiki taka.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Asier Illaramendi- Il centrocampista della Real Sociedad con un gran gol nel finale di partita toglie la palma di migliore in campo al portiere israeliano Harush che ha parato di tutto soprattutto nel primo tempo, ma nulla ha potuto sulla fucilata del 27enne.

Il peggiore

Ofir Davidzada- Non riesce a spingere e non riesce a contenere gli attacchi della Spagna. Dei suoi è sicuramente il meno brillante

Il tabellino

Israele (4-3-3): Harush; Keltjens, Tibi, Ben Haim, Davidzada; Kabha (68' Bitton), Cohen, Natcho; Atar (74' Benayoun), Hemed, Melikson (55’ Tal Ben Haim II). Allenatore: Elisha Levy.

Spagna (4-3-3): Reina; Azpilicueta, Nacho, Sergio Ramos (46’ Iago Aspas), Monreal; Busquets, Illarramendi, Asensio; Aduriz (66’ Isco), Pedro (76’ Callejon), Viera. Allenatore: Julian Lopetegui

Reti: 76' Illaramendi (S)

Ammoniti: Davidzada (I)