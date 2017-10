"Arek, noi ti aspettiamo": la Polonia si riscalda con una maglia per Milik prima di Armenia-Polonia

Vincendo in Armenia la Polonia ha già stasera la chance di blindare, di fatto, il primato nel girone E ed ottenere uno dei lasciapassare per la fase finale del Mondiale, in programma la prossima estate in Russia. La nazionale di Adam Nawałka dovrà fare a meno di Arek Milik ma i compagni hanno voluto comunque ricordarsi dello sfortunato attaccante napoletano, che la scorsa settimana si è operato al crociato anteriore del ginocchio destro a meno di un anno dallo stesso infortunio patito al ginocchio sinistro, indossando una maglia d’allenamento speciale con un augurio di pronta guarigione per il centravanti. “Arek, noi ti aspettiamo!”, il messaggio stampato sulla maglietta bianca. Un messaggio benaugurante per lo sfortunato giocatore che poche ore prima aveva fatto su Instagram il proprio in bocca al lupo alla propria nazionale. Milik vuole essere protagonista al mondiale e spera già di festeggiare la qualificazione stasera o al più tardi domenica sera.

Video - Sorprese e delusioni di questo avvio di campionato: Luis Alberto e Bonucci agli opposti 01:09