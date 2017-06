Buffon: "Giusto che la Juve pensi al futuro e mi affianchi Szczesny. Futuro? Mi vedo ct"

A fianco del ct azzurro Gian Piero Ventura nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lichtenstein c’era anche capitan Gigi Buffon, che domani ritroverà il posto da titolare nella porta dell’Italia dopo la panchina nell’amichevole di metà settimana contro l’Uruguay. Per SuperGigi sarà la prima partita ufficiale dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid, una ferita che fa ancora male e che ha lasciato in eredità una lezione importante al 40enne portierone della Juventus…

" Ho l'entusiasmo di sempre, anche dopo la sconfitta della Juventus in Coppa. Nello sport ci sono vittorie e sconfitte. Gli stimoli ci sono altrimenti non sarei un capitano. Si impara più dalle sconfitte che dalle vittorie: a Cardiff, nel pre gara, c'è stato troppo ottimismo, in cui il più stupido fra loro ha il triplo delle mie partite importanti e delle mie vittorie "

Adesso Buffon pensa solo alla Nazionale e alla Spagna:

" Italia e Spagna si sono incontrate tante volte e la Spagna ha sofferto e noi abbiamo dimostrato di sapercela giocare "

A 39 anni è inevitabile anche per un fenomeno come lui iniziare a pensare a un futuro fuori dal campo e sotto questo aspetto SuperGigi sembra avere già le idee chiare:

" Mi piacerebbe allenare, ma farei più il commissario tecnico per avere meno stress". "

Prima di pensare al ritiro però c’è una stagione da affrontare ad altissimi livelli, con la maglia della Juventus e della Nazionale Italiana con due portieri alle proprie spalle importanti e che sognano di soffiare il posto all’highlander Buffon

" Avere come riserve Donnarumma e Szczesny è giusto. Io sono sempre stato razionale, è corretto che la Juve prenda un portiere simile così come la Nazionale abbia Gigio. Per me è un grande stimolo. Anche se ho 39-40 anni, so che per mantenere il posto devo pedalare, perché portieri come Szczesny e Donnarumma sono dei titolari" "