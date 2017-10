Buffon: "Il Mondiale? Qualifichiamoci poi una volta in Russia non possiamo non sognare di vincerlo"

" Il Mondiale ancora ce lo dobbiamo guadagnare, spero che possiamo arrivarci ed essere soddisfatti. Vincere? Quando rappresenti l'Italia e cominci una competizione non puoi non sognare di vincerla. Io non ho mai cominciato una competizione pensando di non vincerla. E' umano che sia così, il sogno ci sarà sempre. Poi ci sono delle percentuali di poter vincere anche a seconda della squadra che hai". "

Gigi Buffon all’indomani della vittoria contro l’Albania si confessa in un’intervista al canale Youtube ‘Copa 90’ in cui oltre a parlare dell’attualità parla anche della sua sterminata carriera da portiere, in cui si è imposto come il miglior estremo difensore del mondo ed ha avuto la fortuna di vincere tanti trofei a livello nazionale ed internazionali (dalla Coppa Uefa col Parma alla coppa del Mondo con la Nazionale azzurra) e a giocare al fianco di tantissimi fuoriclasse…

" Dei giocatori che ho incontrato nella mia carriera: Ronaldo il brasiliano, Messi, Cristiano Ronaldo e Zidane, giocherebbero in qualunque squadra. Poi mi piace parlare dei compagni con cui ho giocato. Ho sempre avuto un rapporto speciale con i difensori. Da Thuram a Cannavaro a Chiellini, Barzagli, Bonucci, Rugani e Ferrara. Li ricordo volentieri perché secondo me per ottenere grandi risultati come difesa ci deve essere anche una grande empatia umani. "

Dovendo stilare una classifica dei migliori talenti italiani, Buffon ha pochi dubbi…

" come talento puro metterei sicuramente Pirlo, Totti, Del Piero e poi uno che secondo me è stato straordinario come talento che è Roberto Baggio. A quel punto per chiudere la top five mettiamo Paolo Maldini. "

Buffon è anche convinto che il futuro fra i pali della Nazionale Italiana sia in buone mani con Gigio Donnarumma…

" E' il portiere che interessa di più per età e per vedere come sarà la sua evoluzione - ha ammesso - E' un ragazzo con delle doti straordinarie, ma in generale apprezzo tutti i portieri bravi. La differenza tra una finale Mondiale e una di Champions? In quelle di Champions sono riuscito a dormire la sera prima, al Mondiale non ho dormito un minuto. E questo fa capire la grande differenza". "