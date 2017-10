Buffon: "Rispetto per la Svezia ma per noi è obbligatorio andare ai Mondiali"

"La qualificazione a Russia 2018 è una priorità sia per me che per il calcio italiano". Lo ha dichiarato Gigi Buffon, portiere della Juventus e della Nazionale e fresco vincitore del premio come miglior portiere della passata stagione ai Fifa Awards. "Noi dobbiamo qualificarci al Mondiale, per la nostra storia e tradizione calcistica", ha spiegato ai microfoni di Fifa.com. "Con la Svezia sarà dura. Giocano un calcio di alto livello e non ti regalano nulla sul campo. Dobbiamo conquistare la vittoria soffrendo e facendo il massimo, perchè se hai la forma migliore, puoi perdere facilmente. Ho grande rispetto per loro e sono curioso di vedere come sarà affrontarli", ha concluso.

"Sono orgoglioso della mia carriera ventennale con la Nazionale. Penso che sia anche straordinario giocare in una delle squadre nazionali più importanti per tutto questo tempo, mantenendo un elevato livello di prestazioni e mostrando sempre grande forza mentale e fisica. Non è così comune", ha proseguito.