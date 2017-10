Calcio, Scozia: Strachan si dimette da commissario tecnico

Londra (Regno Unito), 12 ott. (LaPresse/Reuters) - Gordon Strachan ha lasciato il suo posto di commissario tecnico della Scozia dopo aver fallito nel tentativo di portare la squadra ai Mondiali da dove manca dal 1998. Strachan ha guidato la Scozia per 40 partite dal 2013.

"Il Consiglio di amministrazione della FA scozzese e Gordon Strachan hanno convenuto che la squadra nazionale scozzese sarà guidata da un nuovo Head Coach in preparazione per le qualificazioni a EURO 2020", si legge in una nota della SFA. La Scozia non è riuscita a qualificarsi nemmeno per i playoff Mondiali dopo la mancata vittoria nel match decisivo contro la Slovenia.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse