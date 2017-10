Contro la Macedonia, la nuova maglia della Nazionale Italiana: la indosserà solo Buffon

C’è sempre una prima volta. E anche per Gigi Buffon è arrivato il momento di vestire la casacca azzurra, quella indossata dai giocatori di movimento della Nazionale e mai dal portiere che per convenzione deve differenziarsi ed usare una maglia di un altro colore.

Contro la Macedonia, nella sua Torino (la città della sua Juventus), il capitano azzurro giocherà la sua 172^ partita con la Nazionale e sarà l’unico ad indossare la nuova divisa azzurra disegnata da Puma, sponsor tecnico della Nazionale, per il 2018. La divisa farà il suo debutto definitivo lunedì sera quando tutta la Nazionale indosserà’ la nuova maglia col nuovo logo FIGC in bella evidenza sul campo di Scutari nel match contro l’Albania.

La maglia è stata disegnata per rinvigorire i ricordi dei grandi fasti italiani del passato, con riferimenti al Tricolore sui bordi delle maniche e dietro il colletto. E quell’azzurro indimenticabile è sempre lì, pronto a riportare alla memoria quelle sensazioni indimenticabili di quando l’hai indossata la prima volta per guardare i tuoi eroi di fronte alla TV, la prima volta che hai provato l’ebbrezza del match e la gioia di vedere la palla nella rete avversaria. Realizzata con la tecnologia all’avanguardia evoKNIT Thermoregulation di PUMA, una struttura che gestisce in maniera adattiva l’areazione e l’umidità e aiuta a mantenere la temperatura corporea in perfetto equilibrio. Grazie anche all’assenza di cuciture, la maglia offre una mobilità e un’indossabilità imbattibili per essere sempre al top della forma.