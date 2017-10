Cristante, Pellegrini, Barella: la nouvelle vague del centrocampo dell'Italia fa ben sperare

2 luglio 2016: Marco Parolo-Stefano Sturaro-Emanuele Giaccherini; questo il settore nevralgico del campo nella partita decisiva di Euro 2016 contro la Germania (tutti e tre gli interpreti ampiamente oltre la sufficienza nella gara poi persa ai rigori contro i tedeschi). Vuoi infortuni, vuoi squalifiche, il centrocampo era a dir poco rimaneggiata e Antonio Conte fu costretto a spremersi le meningi per orchestrare un piano B credibile. 2 settembre 2017: il centrocampo a due De Rossi-Verratti esce con le ossa rotte dal confronto con i dirimpettai spagnoli al Bernabeu in un ko inappellabile e mortificante. Moria di centrocampisti? Crisi nera del reparto? Macché, c’è un movimento che cresce alle spalle e lo fa anche in modo impetuoso. Gli ultimi innesti dell’Ital-Ventura sono lì a certificarlo: Cristante, Pellegrini e Barella sono stati splendidi protagonisti in questo avvio di stagione e lo stesso Gagliardini sta sgomitando per guadagnarsi un posto al sole nell’ambiziosa Inter di Luciano Spalletti. Il mondiale in terra russa è (ancora) tutto da guadagnare ma qualora staccassimo il pass oltre a evitare la fantomatica apocalisse potremmo godere di un più che intrigante mix di senatori e ragazzi prodigio lì nel mezzo.

Cristante, carriera in stile montagne russe

Classe 1995

Presenze in Serie A: 41

Gol in Serie A: 6

Presenze in Nazionale Maggiore: 0

Bryan Cristante da Casarsa della Delizia ha 22 anni ma sembra aver trascorso già due o tre vite calcistiche: l’esordio con gol a San Siro contro l’Atalanta (e poi dite che il calcio non è romantico!), l’inferno di Benfica, il purgatorio di Pescara e Palermo e ora il Paradiso di Atalanta e Nazionale. Un saliscendi “dantesco” per un predestinato che sembrava aver smarrito la retta via proprio come il Sommo Poeta. Al ritorno in Serie A dopo la negativa parentesi in Portogallo Bryan – padre canadese e mamma italiana – aveva collezionato 20 presenze e 0 gol con le maglie di Pescara e Palermo; ebbene, da quando veste di nerazzurro orobico il centrocampista cresciuto nel Milan ha accumulato altrettante presenze segnando la bellezza di sei gol, l’ultimo dei quali – splendido – alla Juventus con perentoria torsione aerea. Visione di gioco periferiche, fisicità, senso dell’inserimento offensivo: con queste qualità innate Cristante non poteva che arrestare la descensio ad inferos e risalire la china.

Lorenzo Pellegrini - Edin Dzeko - 2017LaPresse

Lorenzo Pellegrini, piglio da veterano

Classe: 1996

Presenze in Serie A: 52

Gol in Serie A: 9

Presenze in Nazionale Maggiore: 1

Lo vedi giocare e non ti sembra vero che sulla carta d’identità sia indicata come 19 giugno 1996 la data di nascita. La riprova è stata la partita pressoché perfetta disputata a San Siro contro il Milan, una volta rilevato l’infortunato Kevin Strootman. Impressionante il mix di quantità e qualità in un giocatore già salito alla ribalta con il Sassuolo (9 gol in Serie A nelle due stagioni in neroverde) dopo l’esordio fugace in maglia giallorossa. Nella esaltante cavalcata della nuova di Roma di Eusebio Di Francesco – il mentore del ragazzo nato e cresciuto nella capitale – lo zampino di Lorenzo Pellegrini è tangibile: levarlo dall’undici titolare potrebbe già avere i crismi della blasfemia, perché il lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco è prezioso e letale per le difese avversarie. Non è un caso se Ventura abbia scelto di puntare su di lui da tempi non sospetti.

Nicola Barella, Joao Pedro, SPAL-Cagliari, LaPresseLaPresse

Niccolò Barella, profilo hipster che seduce gli esteti

Classe: 1997

Presenze in Serie A: 38

Gol in Serie A: 1

Presenze in Nazionale Maggiore: 0

L'enfant du pays è diventato grande. L’ascesa del ragazzo nato a Cagliari il 7 febbraio del 1997 comincia “grazie” all’umiliante sconfitta per 5-1 patita dal club sardo contro il Torino il 5 novembre del 2016. Mister Rastelli sceglie di rimescolare le carte e affidare dalla partita successiva i gradi di titolare al promettente Niccolò: una maglia che non mollerà più da quel momento in poi. Quest’anno il rendimento del centrocampista cresciuto nel settore giovanile isolano, se possibile, è salito ulteriormente di colpi: avvio fulminante di stagione condito con il gol realizzato alla Spal e poco importa se nelle ultime partite ha accusato un lieve calo in concomitanza con la mini-crisi del suo Cagliari…Tanto è bastato per entrare in orbita Nazionale.