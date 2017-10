Croazia (ma anche Inter e Juve) nei guai: esonero del ct, Brozovic e Mandzukic ko

Costa caro al ct della Croazia Ante Cacic il pareggio interno di ieri contro la Finlandia nella gara valida per la qualificazione al Mondiale in Russia. Stando a quanto riporta la stampa locale infatti la federazione al termine di un vertice avvenuto nella notte avrebbe deciso di esonerare il selezionatore nonostante l'imminente - e decisivo - impegno contro l'Ucraina.

Non è ancora chiaro il nome del sostituto che guiderà la squadra lunedì nella sfida di Kiev. Alla Croazia, attualmente seconda nel girone a pari punti proprio con l'Ucraina dietro la capolista Islanda, potrebbe non bastare un pareggio per avere la certezza di un posto ai playoff per andare al Mondiale.

Una qualificazione che si fa ancora più in salita viste le perdite illustri, che mettono in difficoltà anche Inter e Juventus. I croati hanno infatti perso per infortunio nel corso della ripresa prima Marcelo Brozovic, poi Mario Manduzkic.

Se per quanto riguarda il centrocampista dell'Inter, come comunicato dalla federazione, è già certo il forfait in vista della fondamentale gara con l'Ucraina a causa di una lesione muscolare, l'attaccante della Juventus resta invece in dubbio.

Il giocatore in ogni caso partirà per Kiev dove svolgerà un "programma personalizzato" nella speranza che possa essere recuperato per il decisivo match di qualificazione.