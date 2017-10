Da quello sciagurato rigore ai fasti di Valencia: Zaza è rinato, ma ancora non basta...

In 7 presenze ha già autografato 6 reti, le stesse che aveva siglato lo scorso anno nell’intero campionato di Liga. Simone Zaza è rinato e pazienza che se il ct della Nazionale Giampiero Ventura non si fidi ancora: ci sarà tempo per fargli cambiare idea, specialmente se il trend dovesse essere sempre questo. Sembrano passati anni luce da quello sciagurato rigore di Euro 2016 spedito in orbita: dopo la trascurabile parentesi al West Ham l’attaccante lucano classe 1991 ha trovato finalmente la sua dimensione ideale nella Comunità Valenciana.

Porte scorrevoli

La stagione di Simone, al contrario di quanto si possa pensare, non era esattamente cominciata sotto una buona stella: il gol all’esordio contro il Las Palmas aveva fatto ben sperare, ma nelle successive partite Zaza si era inceppato e l’esclusione nel sentitissimo derby col Levante l’aveva mandato su tutte le furie oltre a sollevare un autentico polverone (causato in parte da un post polemico di lady Zaza e in parte da un battibecco con mister Marcelino al triplice fischio). Ecco materializzarsi la sliding door di questa storia: dal match successivo l’attaccante di Policoro ha spiccato il volo, infilando una tripletta al Malaga per poi castigare nell’ordine Real Sociedad e Athletic Bilbao. Reti mai banali, da attaccante famelico e al contempo sorretto da un'invidiabile tecnica di base: reti che gli hanno permesso di assurgere a nuovo beniamino del Mestalla.

Porte chiuse

Già, le porte di Coverciano rimangono al momento chiuse per lui, così come per il bomber del Nizza Balotelli: è il duro destino degli emigranti del gol, costretti alle volte a sgomitare più del dovuto per farsi notare dai commissari tecnici. Eppure Ventura ha assicurato che non c’è nessuna volontà di chiudere le porte…Non resta altro che agguantare la tanto agognata continuità e di fatto “obbligare” il commissario tecnico degli azzurri a convocarlo in occasione dei prossimi impegni. Quel tragicomico rigore contro la Germania rimane un’onta da cancellare ancora, ma questo Zaza ha l’aria di un uomo in missione, determinato a riprendersi ciò che ha perso per strada. Dopotutto non più tardi di un anno e mezzo fa si rese protagonista del gol-scudetto in uno Juventus-Napoli ad alta tensione, a riprova della stoffa del campione.